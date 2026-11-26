Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarında düzenlenen, "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" ile "seyirden yasaklanan kişinin maç günü müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü tutulması" düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvurularda, spor müsabakalarından yasaklama tedbiri uygulanmasına karar verilen kişiler hakkında belirli suçlardan soruşturma başlatılması halinde seyirden yasaklama tedbirinin herhangi bir yargısal karara ihtiyaç duyulmadan uygulamaya konulacağının öngörüldüğü, uygulamada bu kararın adli bir merci tarafından değil kolluk tarafından verildiği, kuralların seyahat özgürlüğünü sınırladığı, yargılamanın sonunda suçun sabit olması halinde cezanın yanı sıra güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasının suç için öngörülen cezaya kıyasla kişilere daha ağır bir külfet yüklediği ileri sürüldü.

AYM, incelemesi sonucu, anılan kanunun 18. maddesinin 3 ve 8 numaralı fıkralarının iptaline, iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.