Amerikan basınına göre, CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün kullandığı bir bilgisayar ağına sızıldı. Siber saldırının hedefinde açık kaynak istihbarat analiz sistemi vardı.

İnternet siteleri, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve ticari veri tabanlarından elde edilen bilgiler bu sistemde toplanıyor ve analiz ediliyor.

Yetkililere göre, gizli belgelerin bulunduğu sistemlere erişilmedi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, ülke genelindeki kolluk kuvvetlerinin kullandığı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ne yönelik olası bir siber saldırıyı araştırıyor. Söz konusu veri tabanında firari kişiler, kayıplar, suç geçmişleri ve çalıntı mallara ilişkin bilgiler bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Finansal Suçları Araştırma Ağı'nda da siber güvenlik ihlali açıklandı; sistemlerinin bir bölümüne yetkisiz erişim sağlandı, bazı sistemler tedbir amacıyla devre dışı bırakıldı.

Avrupa siber saldırıların hedefinde

Belçika’da istihbarat servisi ile Avrupa Komisyonu'nun personel ve insan kaynakları sistemleri hedef alındı. 82 belediyenin verilerine sızma girişiminde bulunuldu.

Almanya’da savunma sanayi kuruluşları, Fransa’da marketlerin soğutma sistemleri ile kişisel veriler, Yunanistan'da ise NATO Daimi Temsilciliği siber saldırıya uğradı.

Siber saldırganlar FIFA'yı da hedef aldı. Kimlik belgeleri, mali kayıtlar ve yasal dosyalar dahil 12 GB'den fazla verinin sızdırıldığı iddia edildi.