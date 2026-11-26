Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte hastanelere aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişinin cenazesi ile 48 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden 18'inin İsrail'in yeni saldırılarında hayatını kaybedenlere, birinin ise daha önce yaralanarak tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren bir Filistinliye ait olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1705'e, yaralananların sayısının 6 bin 163'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 772'ye, yaralı sayısının 176 bin 298'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.