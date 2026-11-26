Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.

Çöl'ün cenazesi, Bayatbademler Mahallesi'nde baba evinin önüne götürüldü ve burada yakınlarından helallik alındı, ardından mahalledeki mezarlığa getirildi.

Burada Antalya Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı defnedildi.

Şehidin annesi Şerife, babası İbrahim, eşi Aynur, çocukları İbrahim ve Masal Çöl ile yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.