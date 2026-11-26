Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan hastaneyi "sorgu ve işkence için" kullandığı iddia edildi.

Daha önce birçok kez Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin kullandığı iddiasıyla Gazze'de hastaneler başta olmak üzere sivil altyapıya saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, 19'uncu yüzyıl sonlarında kurulan hastanede de askeri faaliyet tespit edildiğini öne sürdü.

Gazze'de saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunan İsrail ordusu, açıklamasında, söz konusu hastaneyi hedef gösterdi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail'in 17 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıyla gündeme gelmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne en yoğun saldırılarının yaşandığı dönemde hedef olmamak için hastaneye sığınanların oluşturduğu aktarılmıştı.