İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın söz konusu saldırıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Arakçi, olayda yaşanan can kayıpları ve meydana gelen zarardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arakçi, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Kuveyt ile ortak soruşturma yürütmeye hazır olduklarını bildirdi.

2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.