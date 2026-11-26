UEFA Avrupa Ligi 5'inci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva, Batumi Dinamo Stadyumu'nda karşı karşıya gelidi.

Mücadelenin 25'inci dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne Gürcistan polisi biber gazıyla müdahalede bulundu.

Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, stadyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı.

Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, mücadeleyi durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Her iki takım futbolcuları da hakem heyetinin ardından soyunma odasına yöneldi.

Filistin'e destek pankartları

Beşiktaş takımı taraftarları Filistin'e destek pankartları açtı.

Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Dışişleri, Gürcistan'da bulunan taraftarların durumunu yakından takip ediyor

Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.

Bakan Çiftçi, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi Gürcü mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.

Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.

Bakan Gürlek, Gürcü mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüştü.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınadı.

Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşların şiddete uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, vatandaşlarımızın haklarının korunması, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentimizi ifade ettim. Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gürcistan'daki Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Takımlarımızın işgalci İsrail'in takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmaları açık bir ilkesizlik ve çifte standarttır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Gürcistan'da oynanan maçta "Filistin'e Özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Beşiktaş taraftarının insanlık ittifakı adına konuştuğunu ve insanlığın sesi olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Bugün tüm Türkiye ve tüm insanlık ittifakı Beşiktaş'ımızın yanındadır. Takımlarımızın işgalci İsrail'in takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmaları açık bir ilkesizlik ve çifte standarttır. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz."

"Çarşı siyonizme karşı" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleyi TRT Haber'de değerlendirdi: ????"Beşiktaş taraftarları insanlığın sesi olmuştur, herkes Beşiktaş'ın yanındadır. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum." https://t.co/i9uR3c00ot — TRT HABER (@trthaber) November 26, 2026

Beşiktaş'tan Hapoel Beer-Sheva maçındaki polis şiddetine dair açıklama

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetine dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir." denildi.

Taraftarların stada girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadın tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarların stada hızlı ve güvenli bir şekilde girişinin sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz."