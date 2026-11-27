Çin Bilimler Akademisi öncülüğünde yürütülen uluslararası bir çalışmada, 1991 ile 2025 yılları arasındaki veriler mercek altına alındı. Dünya genelindeki 150 büyük nehir havzasından alınan akış ölçümleri ile 1,2 milyondan fazla göl ve barajı izleyen uydu verilerini birleştiren araştırmacılar, gezegenin yüzeydeki tatlı su kaynaklarının keskin bir şekilde azaldığını tespit etti.

İncelemeye göre, küresel nehir akışları normalin yaklaşık yüzde 5,7 altına gerilerken, göl ve barajlarda depolanan su miktarı yüzde 9,5 oranında düştü. Uzmanlar, bu tabloyu en az 1991 yılından bu yana kaydedilen en büyük eş zamanlı yüzey suyu kaybı olarak tanımlıyor.

Yağışlar okyanuslara kaydı, karalar kurudu

Gezegen ısındıkça su döngüsünün daha uç noktalara savrulduğunu belirten bilim insanları, ısınan atmosferin toprak, nehir ve göllerden daha fazla nem çektiğine, ısınan kara parçalarının ise buharlaşmayı daha da hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Sulagna Mishra, elde edilen bulguların iklim değişikliğindeki önemli bir çelişkiyi ortaya koyduğunu ifade ediyor. Küresel yağış miktarı bu dönemde artış gösterse de ek yağışların büyük bir kısmı okyanusların üzerine düştü ve kara bölgelerinin çoğunda ciddi su açıkları meydana geldi.

Sel felaketleri bile su kaybını önleyemedi

Su seviyelerindeki düşüşün en çarpıcı şekilde hissedildiği bölge Güney Amerika oldu. Aşırı yağış ve sellerin yaşandığı kıtada dahi nehir akışları yüzde 17,8, göl ve barajlardaki su miktarı ise yüzde 16,5 oranında azaldı. East Anglia Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yi He, sağanak yağışlar sırasında taşan bir nehrin yılın geri kalan büyük bölümünde ortalamanın çok altında akabileceğini vurguluyor.

İngiliz Ekoloji Derneği Politika Komitesi Başkanı Prof. Christian Dunn da geleneksel olarak yağışlı bilinen bölgelerde bile tatlı su kaynaklarının ne kadar hızlı tükenebileceğinin endişe verici olduğunu belirterek, sel felaketlerinin yaşanmasının su güvenliği anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

İklim dalgalanmaları derinleşiyor

Süper El Nino hava olayı, iklim krizinin tetiklediği kuraklıklar, kirlilik ve aşırı su tüketimi gibi çoklu tehditlerle karşı karşıya kalan küresel su kaynaklarının geleceği giderek belirsizleşiyor. Reading Üniversitesi'nden iklim bilimci Prof. Richard Allan, nehir ve göl seviyelerindeki bu eşi görülmemiş düşüşün, aşırı yağış ile aşırı kuraklık arasındaki yıkıcı savrulmaların artık tüm kara yüzeyindeki su sistemlerinde görünür hale geldiğini kanıtladığını söylüyor. Allan, sera gazı emisyonları azaltılarak iklim istikrara kavuşturulmadığı sürece bu sert iklim dalgalanmalarının ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.