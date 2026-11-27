Zaharova, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 sonuçlarını değerlendirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) konferansta Antalya Mutabakatı'nın kabul edilmesini engellediğine dikkati çeken Zaharova, şöyle konuştu:

"Tüm katılımcıların çıkarlarını gözeten bir mutabakatı desteklemeyi reddeden AB, tutumunu belgenin yeterince iddialı olmamasıyla gerekçelendirdi. Asıl mesele ise fosil yakıtlardan vazgeçilmesine ilişkin bir hükmün metinde yer almaması idi. Brüksel açısından siyasi önem taşıyan tek bir ifadenin metne dahil edilmesi için sarf edilen çaba, tarafların iki hafta boyunca sağlamak için uğraştığı uzlaşının önüne geçti."

Zaharova, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde kendisine özel bir rol atfettiğini vurgulayarak, "AB bu role o kadar inandı ki, çok taraflı müzakereleri kendi iç yönergelerinin onaylanması süreciyle karıştırdı." dedi.

Uluslararası toplumun, Avrupa'nın siyasi yaklaşımlarını kabul etmeden pratik çözümler bulabildiğini dile getiren Zaharova, COP31'in Brüksel'e ders verdiğini savundu.

Sözcü Zaharova, Türkiye'nin bu durumda oynadığı rolü takdir ederek, "Dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'nin rolü özellikle dikkati çekti. Ankara, baskılara rağmen müzakere sürecinin yürütülmesinde olgun ve sorumlu bir yaklaşım sergiledi. Türkiye, çok taraflılığa bağlılığını denge arayışı, farklı ulusal tutumlara saygı ve tüm tarafların meşru çıkarlarını gözetme iradesiyle ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.