Kaynakların aktardığına göre, saldırganların kimliği, sızıntının tam kapsamı ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı henüz netlik kazanmadı. ABD Hava Kuvvetleri ise ağların ve sistemlerin güvenlik durumu ya da operasyonel işleyişi hakkında yorum yapmadığını duyurarak, bilgi ve görev kabiliyetlerini korumak için tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.

Kritik sistemleri barındırıyor

2017 yılında hayata geçirilen Cloud One; Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet altyapılarını bir araya getirerek personel maaş ve kayıtlarından lojistik ve bakıma kadar pek çok uygulamayı çalıştırıyor. Platform bünyesinde, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarı ve sensör verilerini birleştiren bulut tabanlı komuta kontrol sistemi ile dünya genelindeki 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasında mühimmat takibi yapan sistem de yer alıyor. Sistemin ana yükleniciliğini 2025 yılına kadar SAIC yürütürken, bu görevi daha sonra Leidos devraldı.

Sistemlerde aksaklıklar yaşandı

Siber saldırının ortaya çıkmasının ardından arka plan uygulamalarının Cloud One'a aktarılmasına yönelik çalışmalar durduruldu. Platformda çalışan mevcut uygulamalara güncelleme yapılması engellenirken, teknoloji dünyasında yeni yazılım açıklarının gündeme geldiği dönemde personelin düzeltme uygulayamadığı ve bazı kullanıcıların yönetici yetkilerinin geri alındığı belirtildi. Saldırganların bir yazılım açığından yararlanarak kontrol katmanına ulaştığı, bu erişimin teorik olarak askeri uçakların operasyonel durumunu veya yedek parça hareketlerini görme imkanı sunabileceği ifade edildi.

Art arda gelen siber olaylar

Söz konusu saldırı, yapay zeka destekli siber sızmaların geniş bulut ağlarında güvenlik açıklarını hızla tespit edebilmesi nedeniyle endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geldi. ABD federal kurumları son dönemde FBI'daki iki ayrı olay, Pentagon verilerine yönelik önceki bir sızma, İç Güvenlik Bakanlığı personel bilgileri sızıntısı, en az iki istihbarat kurumunu etkileyen saldırı ve Hazine Bakanlığı'ndaki ihlal dahil olmak üzere çok sayıda siber gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Cloud One yönetimi ise 2023 yılında yayımladığı değerlendirmede saldırı girişimlerini engellemede yüksek başarı sağladığını öne sürmüştü.