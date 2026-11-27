İngiltere'deki finans denetim kurumunun gözetiminde, bir banka ve bir ödeme teknolojisi şirketi ortak bir deneme gerçekleştirdi. Bu kapsamda bir yapay zeka asistanına, restoran zincirinden dokuz adet mini pizza sipariş etme yetkisi verildi. Kullanıcılar yapay zekaya ne tür bir yemek istediklerini anlattı, asistanın önerilerini onayladı ve sipariş kısa süre içinde adrese teslim edildi.

Kart ve şifre kullanılmadan güvenli ödeme

Ödeme teknolojisi şirketinin yöneticisi, işlem sırasında hiçbir hesap numarası ya da banka şifresinin paylaşılmadığını açıkladı. Yapay zeka asistanı, banka tarafından belirlenen sıkı harcama limitleri içinde kalarak ödemeyi doğrudan banka hesapları arasında tamamladı. Bu işlem, ülkede bir yapay zeka asistanının gerçek bir müşteri adına perakende alışveriş ödemesi yaptığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Alışveriş alışkanlıkları değişebilir

Yetkililer, bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla insanların alışveriş yapma biçiminin kökten değişebileceğini belirtiyor. Bugün yalnızca alışveriş listesi hazırlayan yapay zeka asistanlarının, önümüzdeki yıllarda kullanıcılar adına hediye alabileceği, ürünleri karşılaştırabileceği ve bütçe yönetimi yapabileceği öngörülüyor.

Tüketici hakları korunmaya devam edecek

Uzmanlar, yapay zeka destekli alışverişlerde kontrolün yine kullanıcılarda olması gerektiğini vurguluyor. Sipariş sırasında yanlış ürün seçilmesi gibi bir hata yaşanması durumunda ise tüketicilerin mevcut alışveriş kuralları ve yasal haklarla korunmaya devam edeceği ifade ediliyor.