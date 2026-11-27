Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun yayımlanan mahkeme kararları üzerinden yürüttüğü ve The Guardian ile paylaştığı incelemeye göre, yıl boyunca avukatlardan polis memurlarına ve davacılara kadar birçok taraf yapay zeka kaynaklı hatalarla yargı önüne geldi.

Vergi avukatları arasındaki bir Yüksek Mahkeme davasında yargıcın "kabul edilemez" olarak nitelediği yapay zeka uydurmaları ve hayali emsal kararlar gündeme gelirken, iki Nijeryalı petrol şirketi arasındaki milyonlarca sterlinlik uyuşmazlıkta da kıdemli bir yargıca atfedilen uydurma bir kararın savunmaya dayanak yapıldığı belirlendi. Kraliyet Savcılığı avukatlarından birinin de hayali bir hukuki emsele atıf yaptığı kaydedildi.

Tanık ifadelerinde yapay zeka tartışması

Yapay zeka kullanımının yalnızca hukuki araştırmalarla sınırlı kalmadığı, tanık ve mağdur ifadelerine de girdiği görüldü.

Derbyshire'da ağır yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giyen bir sanığın temyiz başvurusunun reddedildiği dosyada, soruşturmayı yürüten polis memurunun mağdur beyanını yapay zeka aracına yükleyerek, cezayı en üst seviyeye çıkaracak ve okuyanı ağlatacak duygusal bir metin oluşturmasını istediği ortaya çıktı.

Ön saftaki görevinden alınan memurun ardından temyiz yargıçları, hiçbir polis memurunun tanık ifadelerini bu yöntemle hazırlamaması gerektiğini vurguladı.

Hukuk dünyasından beceri ve iş yükü uyarısı

Hukuk Cemiyeti Başkanı Brett Dixon, özellikle kendi davasını takip eden kişilerin ticari yapay zeka araçlarıyla ürettiği onlarca sayfalık dağınık metinlerin yargıçların zamanını aldığını ve dava birikimini eritme çabalarını yavaşlattığını belirtiyor.

Dixon, insan muhakemesiyle yazılan üç sayfalık metinlerin yerini yapay zekanın ürettiği altmış sayfalık dağınık evrakların alabildiğini ifade ediyor. Yüksek Mahkeme yargıçlarından Lord Sales ise asıl uzun vadeli tehlikenin makinenin hata yapmasından ziyade, insanların hatayı ayırt etme yeteneğini zamanla yitirmesi olduğunu dile getiriyor.

Beyan zorunluluğu ve denetim çağrısı

Artan vakaların ardından hukuk kurulları da harekete geçti. Sivil Adalet Konseyi, hukuk davalarında tanıkların ifadelerinin içeriğini ve argümanlarını üreten veya etkileyen bir yapay zeka aracı kullanılmadığına dair beyan imzalaması önerisini getirdi.

Avukatlar dışında kendi savunmasını üstlenen kişiler için de acil rehber ihtiyacı öne çıkarken, Adalet Bakanlığı sözcüsü yapay zekanın güvenli ve denetimli kullanımı için ek yargıçlar, modern dava yönetim sistemleri ve dijital altyapı yatırımlarıyla yargıya destek verdiklerini açıkladı.