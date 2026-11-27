Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 2'si savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma yürütmüştü.

Ekipler, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etmişti.

Adreslere düzenlenen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alınmış, 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin şiddet eylemlerini kaydettikleri ve uzun namlulu silahla poz verdikleri görüntüler bulunmuştu.