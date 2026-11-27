Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliğini üstlendiği en büyük uluslararası organizasyon olan COP31, 196 ülkeden 120 bini aşkın delegeyi ve 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi Antalya'da buluşturdu.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da Mavi Bölge'deki Anadolu Salonu'nda düzenlenen Liderler Zirvesi'ne, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de aralarında bulunduğu 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider ile 300'ü aşkın bakan katıldı.

COP31'de Antalya Mutabakatı'na temel oluşturması hedeflenen Örtü Karar üzerinde taraflar arasında görüş ayrılıkları nedeniyle uzlaşı sağlanamazken BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması kapsamındaki 46 karar tarafların uzlaşısıyla kabul edildi.

Bakan Kurum, 100'den fazla diplomatik görüşme gerçekleştirdi

COP31'de müzakereleri, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yürütürken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin tıkandığı noktalarda devreye girerek ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için diplomasi trafiği yürüttü.

Türkiye'nin, 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören elektrifikasyon hedefi konusunda farklı görüşlere sahip ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, taraflar arasında arabuluculuk yaptı.

Kurum, 7-21 Kasım'da farklı ülkelerin temsilcileriyle 100'den fazla ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, konferans kapsamında COP tarihinde ilk kez Divan Toplantısı'na da ev sahipliği yaptı. Kurum'un başkanlığında Mavi Bölge'deki Boğaziçi Salonu'nda 100'den fazla ülkeden bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü.

Türkiye, 26 milyar doları aşan yatırım ve finansmana imza attı

Türkiye, COP31 kapsamında farklı ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarıyla 10 anlaşma çerçevesinde 26 milyar doları aşan yatırım ve finansmana imza attı.

Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalayan Türkiye, uluslararası kalkınma bankalarıyla da toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması yaptı.

Türkiye ayrıca, Suudi Arabistan ile elektrik projelerindeki işbirliklerini derinleştirirken Kanada ile yeni enerji teknolojilerine yönelik girişimlerin başlatılması konusunda mutabakata vardı.

Uyum Fonu konusunda yıllardır süren anlaşmazlık çözüme kavuştu

COP31'de uzun yıllardır taraflar arasında görüş ayrılıklarına neden olan Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşı sağlandı.

Fonun yeni yönetim yapısı üzerinde anlaşmaya varan taraflar, 17 üyeli kurulda gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunu korudu.

Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belem Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritasını da kabul eden taraflar, teknik görev gücü oluşturulması ve göstergelerin ülkeler tarafından test edilmesine ilişkin takvimi belirledi.

Taraflar ayrıca, en az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını hayata geçirmelerini kolaylaştıracak uygulama platformunun oluşturulması konusunda uzlaştı.

İklim finansmanına ilişkin uygulama esasları belirlendi

COP31'de Paris Anlaşması'nın iklim finansmanına ilişkin 9. maddesi kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027-2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşı sağlandı.

Böylece gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için çerçeve oluşturuldu.

Kayıp ve Zarar Fonu'nun işlerlik kazanması yönündeki ilerlemeyi de teyit eden taraflar, fon kapsamında 119 gelişmekte olan ülkeden toplam 2,8 milyar dolar tutarında 176 finansman talebi alındığını kaydetti.

Adil Geçiş Mekanizması 2027'de işlerlik kazanacak

Konferansta taraflar, Adil Geçiş Mekanizması'nın kurumsal çerçevesinin netleştirilmesi ve aşamalı olarak işler hale getirilmesi konusunda da uzlaştı.

Adil Geçiş Çalışma Programı'nın süresini 3 yıl uzatan taraflar, mekanizmanın 2027'de işler hale getirilmesine ilişkin takvimi belirledi.

İklim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyet yürüten merkezin gelecek 5 yıllık dönemine ilişkin ev sahibini de belirleyen taraflar, Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki uluslararası işbirliği ve karbon piyasalarına ilişkin rehber kararları kabul etti.

Konferans kapsamında Elektrifikasyon Uygulama Paketi de açıklanırken hayırsever kuruluşlar, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik 480 milyon dolarlık kaynak duyurdu.

Mavi Bölge'de kayıt rekoru kırıldı

BM gözetiminde resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 124 bin 611 kişi kayıt yaptırdı. Bu sayı, COP tarihinde en yüksek kayıtlı katılımcı sayısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin "Sıfır Atık" ve "Asrın İnşa Seferberliği" başta olmak üzere çevre ve şehircilik alanındaki projelerini uluslararası katılımcılara tanıttığı Yeşil Bölge ise 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Resmi heyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı zirveyi 3 bin 645 medya mensubu takip etti.

Toplam 26 bin personelin görev yaptığı konferans boyunca 50 bin kolluk personeli de yerli ve yabancı heyetlerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin güvenliği için görev aldı. Konferans süresince herhangi bir asayiş olayı yaşanmadı.

Örtü Karar'a ilişkin görüşmeler COP32'de devam edecek

Öte yandan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında taraflar, kararları oy çokluğuyla değil uzlaşıyla alıyor.

COP dönem başkanlığının girişimiyle hazırlanan ve konferansın siyasi düzeydeki genel sonuçlarını ortaya koyan Örtü Karar'ın her zirvede hazırlanması veya kabul edilmesi zorunluluğu bulunmuyor.

Örtü Karar üzerinde uzlaşı sağlanamaması, önceki konferanslarda alınan kararların veya Paris Anlaşması'nın geçerliliğini ortadan kaldırmıyor. Taraflar, Örtü Karar'dan bağımsız olarak üzerinde uzlaştıkları diğer gündem maddelerini de karara bağlayabiliyor.

Antalya'da Örtü Karar üzerinde uzlaşıya varamayan taraflar, sonuçlandıramadıkları bazı müzakere başlıklarını 8-19 Kasım 2027'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'de yeniden ele alacak.

Geçmiş COP'larda da bazı müzakere başlıklarında uzlaşı sağlanamadı

Geçmiş yıllarda düzenlenen COP'larda da taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bazı kararlar bir sonraki konferansın gündemine devredilirken bazı zirvelerde hedeflenen anlaşmalar hayata geçirilemedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde 2000'de düzenlenen COP6'da, Kyoto Protokolü'nün uygulanma kuralları konusunda ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle oturuma ara verildi. Taraflar, 2001'de Bonn'da yeniden bir araya gelirken protokolün uygulanma kurallarını aynı yıl Marakeş'te düzenlenen COP7'de kabul etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 2009'da düzenlenen COP15'te ise bağlayıcı ve küresel bir iklim anlaşması hedefine ulaşılamadı. Taraflar, yasal bağlayıcılığı bulunmayan Kopenhag Mutabakatı'nı kabul etmek yerine yalnızca "not etmekle" yetindi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2019'da düzenlenen COP25'te de müzakerelerin planlanandan 2 gün fazla sürmesine rağmen karbon piyasalarına ilişkin kurallar üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Taraflar, söz konusu kuralları ancak 2021'de Glasgow'da düzenlenen COP26'da kabul etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024'te düzenlenen COP29'da yıllık 300 milyar dolarlık yeni iklim finansmanı hedefini yetersiz bulan gelişmekte olan ülkeler itirazlarını kayda geçirirken küresel durum değerlendirmesi sonuçlarının takibine ilişkin "BAE Diyaloğu" konusunda da taraflar uzlaşıya varamadı.

Brezilya'nın Belem kentinde 2025'te düzenlenen COP30'da ise fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik bağlayıcı bir yol haritası oluşturma hedefi gerçekleşmedi. Tarafların kabul ettiği "Küresel Mutirao" başlıklı Örtü Karar'da "fosil yakıtlar" ifadesi yer almazken COP30 Başkanlığı, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve ormansızlaşmayla mücadeleye ilişkin yol haritalarını karar metninden bağımsız olarak duyurdu.