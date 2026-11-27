Vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de Kur'an hocası olan merhumun yakınlarına başsağlığında bulundu, tabutu başında dua etti.

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Dr. Aziz Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze töreninde konuştu: ????“Çok değerli hocamız Kemal Efendi’yi çocukluğumda tanıdım. Kasımpaşa Cami-i Kebir’den itibaren bir yolculuğumuz oldu. O bir tevazu timsaliydi. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun.” https://t.co/h1nn1gAcBj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 27, 2026

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in namaz sonrası yaptığı duanın ardından İsmailağa Camisi emekli imam hatiplerinden Selahaddin Atamtürk tezkiye konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, musallada bulunan hocası Ali Kemal Hut'u çocukluğundan itibaren Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir'den tanıdığını, buradan itibaren yürüyen bir yolculukları olduğunu anlattı.

Hut'un daha sonra Fatih Çarşamba'ya yerleştiğini kaydeden Erdoğan, "Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu, öyle bir insandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Rabbim bizleri sevgili Habibi'nin 'livâü'l-hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrucem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı, bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim, helal olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cenaze aracına taşınan Hut'un tabutuna omuz verdi.

Hut'un naaşı törenin ardından defnedileceği Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekkesi haziresine götürüldü.