Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında, dijital sağlık alanında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini anlatan Birinci, modern hastanelere ve güçlü teknolojik altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Bundan sonraki hedeflerinin, koruyucu sağlık kapsamında kişinin hasta olmadan kendi sağlığını yönetebilmesini sağlamak olduğunu belirten Birinci, kişiyi tüm parametreleriyle değerlendiren bir asistan geliştirdiklerini aktardı.

Bu senenin sonuna kadar Ritmik’i açıyoruz

Birinci, Ritmik’in önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık 86 milyon kişinin Ritmik diye bir asistanı var. Geçmişte e-Nabız’ı tanıtan e-Nabız Ritmik, bugün bireysel sağlık asistanına dönüşmüş durumda. Herkese sağlığına göre öneriler sunacak. 'Şu tetkiki yaptırmalısınız' ya da 'Kullandığınız ilaç cildinizi güneşli havalarda hassas hale getirebilir, bugün dikkat edin' gibi uyarılarda bulunacak. Yakında yemek tabağının fotoğrafından, kalori ve içerik analizi yapılması da mümkün olacak. Ritmik, bütün bu bilgileri raporlayarak rehberlik edecek. Kullanıcının e-Nabız’daki tüm tetkiklerini inceleyerek göstergelerindeki değişimleri ve bunlara uygun tavsiyeleri kendisine iletecek."

Kişilerin yalnızca hasta olduklarında değil, sağlıklıyken de yanında olan bir sistem oluşturmak istediklerini ifade eden Birinci, "Bu senenin sonuna kadar Ritmik’i açıyoruz. Şubatın sonuna kadar daha da geliştirerek sağlık alanında her şeyin yer aldığı bir yapay zeka asistanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Türkiye'de KOAH'ı yakından takip ediyoruz

Bakanlık olarak farklı alanlarda önemli çalışmaların yürütüldüğüne de değinen Birinci, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) Dijital Nefesi Girişim Ödül Töreni'ne ilişkin de Türkiye'de KOAH'ı yakından takip ettiklerini anlattı.

KOAH'ın Dijital Nefesi yarışmasıyla KOAH yönetiminde erken tanı, sürekli izlem ve kişiselleştirilmiş müdahalelere dayalı proaktif ve önleyici bir modele odaklandıklarını vurgulayan Birinci, şöyle devam etti:

"Yarışma kapsamında hasta farkındalığını artırmaya, erken teşhise ve tanı konmuş vatandaşlarımızın hastalıklarını daha iyi yönetmelerine destek olacak çok değerli projeler geliştirildi. Sektörün bu alanda yeni teknolojiler üretmesini, erken teşhis ve hasta takibine yönelik çözümler geliştirmesini çok kıymetli buluyoruz. Neticede vatandaşımızın hastalığını erken tespit etmek ve daha iyi yaşamasını temin etmek en önemli amaçlarımızdan biri."