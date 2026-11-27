Törende Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılanlar, Çetin'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze törenine, Çetin'in ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Törende konuşan Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin, ömrünü ülkesine hizmet etmeye adamış babasını Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce çatısı altında uğurluyor olmanın tarifsiz acılarının yanı sıra büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Çetin, zor günlerinde ülkenin dört bir yanından ve dünyanın farklı köşelerinden acılarını paylaşan herkese ailesi adına gönülden teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyete bağlılığı, devlet adamlığı, demokrasiye inancı, zarafet ve nezaketi, uzlaşma kültürü ile insanı her şeyin üstünde tutan anlayışı ile Hikmet Çetin'in hayatı bize, makamların geçici, değerlerin kalıcı olduğunu, insanın büyüklüğünü, taşıdığı ünvanlarla değil, geride bıraktığı iyilik, saygınlık ve sevgi ile ölçüldüğünü öğretti. O, pek çok insan için taşıdığı bütün ünvanların ötesinde 'Hikmet abi' idi. Öyle ki dünyanın farklı ülkelerinde, farklı dillerini konuşan insanlar bile ona 'Hikmet abi' derdi."

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Çetin'in devlet ve siyaset hayatının müstesna isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Çetin'in ailesi ve yakınlarına yurt dışında bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini ileten Beyazıt, Çetin'e Allah'tan rahmet diledi.

Çetin'in kritik görevler üstlendiğini söyleyen Beyazıt, "Kendileri liyakati ve çalışkanlığıyla tüm siyasi çevrelerinin güvenini kazanmış bir devlet adamıydı. Görüş ayrılıklarının derinleştiği zamanlarda bile karşısındakini nezaketle dinler, ortak bir yol bulmaya gayret ederdi. Bu uzlaştırıcı tutumuyla her kesimden sevgi ve saygı gördü. O siyasi hayatımızın ve aziz milletimizin 'Hikmet abisi' idi. Bugün başkanlık ettiği bu Meclis'te kendisine karşı son vazifemizi ifa ederken, aziz hatırasını rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından helallik istenerek dua okundu. Çetin'in cenazesi katafalktan alınarak, askerler tarafından top arabasına konuldu ve katılımcılar bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Çetin'in ailesi ve Yeni Parti Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Çetin'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığına defnedilecek.

Hikmet Çetin kimdir?

Diyarbakır'da 1937'de doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu.

ABD'deki Williams College'da master yapan Çetin, Devlet Planlama Teşkilatında daire başkanlığı görevinde bulundu.

İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep milletvekilliği ile CHP Genel Başkanlığı görevinde bulunan Çetin, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.