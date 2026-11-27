Bir restorana ya da kafeye gidenlerin ilk işi, menüye bakıp seçim yapmak. Artık menülerde yiyecek ve içeceklerin adıyla fiyatlarının yanı sıra tüketiciler için önemli bilgiler de yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle işletmelere ürünlerin içerik bilgilerini, alerjen uyarılarını ve kalori değerlerini paylaşma zorunluluğu getirildi.

Ulusal çapta faaliyet gösteren zincir restoranlarda uygulama 1 Temmuz itibarıyla başladı. Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık’a kadar yeni düzenlemeye uyum sağlaması gerekiyor. Diğer işletmeler için içerik bilgilerini paylaşma süresi yine yıl sonunda, kalori bilgilerini paylaşma süresi ise 31 Aralık 2027’de doluyor.

Peki, yeni uygulama tüketiciye ne kazandıracak? Menüdeki kalori değerleri nasıl hesaplanacak? Alerjen bilgilerinin paylaşılması neden önemli? Düzenlemenin tüketiciye sağlayacağı yararları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Bölek’le konuştuk.

Ne yediğimizin, ne kadar kalori aldığımızın bilinmesi, buna karşılık bizim bu kaloriyi nasıl harcayacağımızın hesaplanması açısından büyük önem arz ediyor ve çok önemli bir gelişme. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Bölek

[Fotoğraf: Getty Images]

Menüdeki kalori değerleri nasıl hesaplanıyor?

Uygulamanın tüketiciler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek sözlerini başlayan Doç. Dr. Bölek, sebebini şöyle açıklıyor.

“Ne yediğimizin, ne kadar kalori aldığımızın bilinmesi, buna karşılık bizim bu kaloriyi nasıl harcayacağımızın hesaplanması açısından büyük önem arz ediyor ve çok önemli bir gelişme. Bunu uzun vadede üreticilerin de daha az kalorili, belki daha az sentetik şeker içeren gıdalar arz etmesine vesile olacak bir gelişme olarak görüyoruz.”

Peki, restoranlarda sunulan yemeklerin kalori değerleri hangi yöntemle belirleniyor? Doç. Dr. Bölek, hesaplamalarda Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’ndan (TÜRKOMP) yararlanıldığını ifade ediyor:

“Bu sistemde gıdaların içerdiği protein, yağ, karbonhidrat oranları bulunuyor. Örneğin 100 gram tavuk, 10 gram tereyağı yazdığınız zaman sistem size kalorisini hesaplıyor. ”

Hesaplanan değerlerle ürünün hazırlanması sırasında ortaya çıkan miktar farklılıkları arasında zaman zaman küçük sapmalar olabileceğini de söylüyor Doç. Dr. Bölek, “Diyelim ki o gün usta yemeğe 10 gram yerine 9 gram tereyağı koydu. Bu durumda kalori değerinde küçük bir sapma olacaktır. Ancak temel olarak bunları bilimsel gerçeklere dayanan veriler olarak görebiliriz. Yine Tarım Bakanlığının denetçileri sahada bunları kontrol ediyor” diyor.

[Fotoğraf: AA]

Kalori bilgisi tüketici tercihini nasıl etkileyecek?

Menülerde kalori değerlerinin yer almasıyla tüketicilerin sipariş öncesinde farklı seçenekleri değerlendirmesi mümkün olacak. Doç. Dr. Sibel Bölek, bu bilgilerin zaman içinde beslenme alışkanlıklarına da katkı sağlayabileceğini düşünüyor:

“Tüketici çok yüksek kalorili olan bir gıdayı gördüğü zaman kilosuna ve sağlığına dikkat ediyorsa, bunu yemekten vazgeçebilir. Yani bir farkındalık oluşturacak. Tabii ki birdenbire vazgeçmesini beklemiyoruz ama bu farkındalık gitgide yaşam alışkanlığı şeklini alacaktır. Üreticiler de belki çok yüksek kalori sağlayan şekerleri biraz daha az koyma yoluna gidecekler Bunun sağlıklı beslenme bilincine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Alerjen uyarıları da menülerde yer alacak

Yeni düzenleme yalnızca kalori değerleriyle sınırlı değil. Ürünlerin içerik bilgilerinin ve alerjen uyarılarının paylaşılması da zorunlu olacak. Doç. Dr. Bölek, alerjen uyarılarının önemini şu sözlerle anlatıyor:

“Özellikle glüten hassasiyeti olanlar için önemli. Çünkü çölyak hastalarının asla glütenle beslenmemesi gerekiyor. Menüde görmeleri durumunda bir olumsuzluk yaşanması önlenecek. Yine laktoz intoleransınız varsa, süt ürünü içeren bir gıdadaki laktozu bilmeniz sizin yine o gıdayı tükettikten sonra sorun yaşamanızı engelleyecektir. Bunun gibi alerjen özelliklerin bildirilmesi tabii ki sağlıklı yaşamamıza katkıda bulunacaktır.”

