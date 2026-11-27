Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergâhtan gizlice geçmeye çalıştığı belirtildi.

Bu tankerlerden birinin deniz mayınına çarpması sonucu patladığı ve alev aldığı ifade edildi. Açıklamada, patlayan tankere eşlik eden diğer tankerin ise geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz’ü kapatan İran’a yönelik 13 Nisan’da deniz ablukası başlatmıştı.

İran, "belirlediği rota dışında izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünün verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaştan bu yana Hürmüz Boğazı ve çevresinde 140'tan fazla gemi saldırılara hedef oldu.