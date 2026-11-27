Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı bugün İslamabad'da düzenlenecek.

Bakan Fidan'ın toplantıda, ittifakın bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve işbirliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını bir kez daha çizmesi ve ittifak üyeleriyle ortak güvenlik anlayışı ile kapsayıcı işbirliği temelinde ulusal güvenlikle ilgili konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğine işaret etmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesi ve ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenen Fidan'ın ayrıca, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye’nin Suudi Arabistan’la tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi planlanıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması ile Babulmendeb Boğazı'nda deniz güvenliğinin ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik ittifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, toplantıda İsrail’in Gazze’de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria’da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs’ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, İsrail’in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği giderek daha fazla tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurgulaması planlanıyor.

Fidan'ın toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere yönelik desteğini yinelemesi bekleniyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke’de imzaladıkları “Ortak Savunma için Mekke Anlaşması”, bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısını teşkil eden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına yönelik istişareler devam ediyor.

Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood, ittifakın ilk Genel Sekreteri olarak atanırken Sekretaryanın önümüzdeki dönemde Riyad’da teşkil edilmesi planlanıyor.

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, anlaşmanın dayandığı stratejik vizyonun hayata geçirilmesi ve ittifakın kurumsallaşması için atılması gereken adımlar ile yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı.

Komite, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları üzerine 5 Ekim'de Riyad’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda taraflar, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmiş ve bu husustaki iradelerini yayımlanan ortak açıklamada kayda geçirmişlerdi.