İngiliz suluboya sanatçısı Matty Burnham, 2024 yılında eserlerini taklit eden ve üretken yapay zeka ile benzer görseller oluşturup sahte hesaplar üzerinden satışa sunan bir Pinterest profili fark etti. Vietnam'ın Ho Chi Minh kentine kadar uzanan bu taklit hesapların, yüz binlerce takipçi toplayarak sahte satış sitelerine ve reklamlara yönlendirme yaptığı belirtiliyor.

Benzer bir durumu yaşayan çağdaş sanatçı Andrew Scott da eserlerinden esinlenerek yapay zeka videoları üreten ve milyonlarca izlenme alan taklit hesapların, kendi emeğini ve ticari varlığını doğrudan zedelediğini ifade ediyor.

Hizmet koşulları tepki çekti

Sanatçıların platformlardaki tedirginliğini artıran bir diğer gelişme ise Meta'nın hizmet koşullarında öngördüğü güncellemeler oldu. Söz konusu düzenlemelerin, otomatik yazılımların izinsiz şekilde dış sitelerden ve işletme hesaplarından büyük veri toplamasına olanak tanıyacağı ve içeriklerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabileceği kaygısı doğurdu. Şirket, 5 Kasım'da yaptığı açıklamayla güncellemeleri paydaşlarla görüşmeleri sürdürmek gerekçesiyle süresiz olarak ertelediğini duyurdu.

Sanatçılar hesaplarını kapatıyor

Erteleme kararına rağmen tepkilerin önüne geçilemedi. Bazı sanatçılar düzenlemenin ilk yürürlük tarihleri çevresinde platformlarda paylaşım yapmayarak protesto başlatırken, çok sayıda üretici de hesaplarını silme ya da içeriklerini kaldırma yoluna gitti.

ABD'de fotoğrafçılık ve sanat alanında faaliyet gösteren isimler, platformların artık üreticiler için güvenli bir vitrin olmaktan çıktığını ve eserlerin izinsiz kullanım riskinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini dile getiriyor.

Seramik sanatçısı Nancy Chen ise üretim süreçlerini paylaşmanın bile yapay zeka modellerine malzeme sunma riski taşıdığını, bu durumun sanatçıları hız ve fiyat rekabetinde zorladığını belirtiyor.

Telif ve doğrulama arayışı

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, üreticilerin emeğinin korunması için açık onay, adil tazminat ve etkili itiraz mekanizmalarının şart olduğunu vurguluyor. Yapay zeka araçlarıyla üretim yapan bazı tasarımcılar, hem özgün eser sahiplerinin haklarının korunması hem de yapay zekayı üretim sürecine dahil edenlerin katkılarının görünür kalması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan Google, bu ay kullanıma sunduğu SynthID Detector aracıyla yapay zeka kaynaklı görsel, video ve ses içeriklerinin tespitine yönelik bir adım atsa da bağımsız sanatçılar mevcut önlemlerin kendi haklarını korumada yetersiz kaldığı görüşünde birleşiyor.