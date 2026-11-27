Washington'da normal şartlarda üst düzey askeri yetkililere ayrılan, yüksek güvenlikli ve çevresi duvarlarla çevrili askeri konutlarda kalan Trump yönetimi yetkililerinin sayısı yaklaşık yarım düzineye ulaştı. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran kaynaklı ölüm tehditleri gerekçesiyle Georgetown'daki malikanesinden ayrılarak askeri üsse taşınan son isim oldu.

Adalet Bakanı Todd Blanche ile selefi Pam Bondi'nin de güvenlik kaygıları nedeniyle askeri üslerde kaldığı belirtilirken, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ve ailesinin de evlerinin önünde yaşanan protestolar ve adres ifşası gibi güvenlik vakalarının ardından askeri konutlara geçtiği aktarılıyor.

Güvenlik gerekçesi ve kongre incelemesi

Yetkililer, yabancı tehditlerin yanı sıra yurt içindeki siyasi şiddet artışının da bu taşınmalarda etkili olduğunu ifade ediyor. Beyaz Saray yetkilileri, başkentteki güvenlik adımlarına katkı sunan bazı kabine üyelerinin kendilerine yönelik doğrudan tehditler nedeniyle şehir merkezindeki konutlarında kalamadığını savunuyor.

Buna karşın düzenlemeler Kongre'de soru işaretleri yarattı. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin talebi doğrultusunda Pentagon'un, siyasi atamalarla askeri konutlarda kalan yetkililerin güvenlik gerekçelerini, yasal dayanaklarını ve kira bedellerini kapsayan bir rapor sunması bekleniyor. Kaliforniya Temsilcisi George Whitesides, askeri personele ayrılan konutlarda kalan sivillerin piyasa koşullarına uygun kira ödeyip ödemediğinin incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kira ve bakım tartışmaları

Askeri konutlarda kalan yetkililer, konutun niteliğine göre genellikle aylık 4 bin 500 doların üzerinde kira ödüyor. Bu uygulama, 2008 yılında dönemin Savunma Bakanı Robert Gates döneminde yapılan yasal düzenlemeye dayanıyor; söz konusu düzenleme, üs içindeki mevcut güvenlik altyapısından yararlanmanın özel konutlarda ek güvenlik kurmaya kıyasla kamu bütçesine maliyet avantajı sağladığı gerekçesiyle getirilmişti.

Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Fort McNair'deki konutuna yapılması planlanan 137 bin doları aşan onarım ve iyileştirme harcamaları geçen yıl milletvekillerinin tepkisini çekmişti. Öte yandan eski savunma yetkilileri, yüzyılı aşan bu yapıların geniş olmasına rağmen lüks olmadığını, yalnızca işlevsel askeri lojmanlar niteliği taşıdığını dile getiriyor.

Duvarların ardındaki yeni komşuluk

Potomac ve Anacostia nehirlerinin birleştiği noktadaki Fort McNair üssünde Miller, Rubio ve Hegseth gibi isimlerin aynı bölgede komşu olarak yaşaması, üst düzey yöneticilerin kentle bağını daha da gevşetiyor.

American Üniversitesi'nden Thomas Kahn, güvenlik ekipleriyle zaten korunaklı bir hayat süren yetkililerin sivil mahallelerden uzaklaşmasının toplumsal kopuşu derinleştirdiğini belirtiyor. Kahn, duvarlarla çevrili bu yerleşimlerin kendilerine özgü kapalı bir dünya yarattığını ve artan tehditler nedeniyle bu eğilimin gelecek yönetimlerde de sürebileceğini ifade ediyor.