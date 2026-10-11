Kürşad Zorlu: Arzumuz Türkmenistan'ın daimi üyeliğe gelmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla kentteki bir otelde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği programda Zorlu, "Türk Dünyası Gençleriyle Baş Başa" başlıklı söyleşiye katıldı.

Söyleşide gençlerin sorularını yanıtlayan Zorlu, üniversite öğrencilerine Orhun Değişim Programı'nı incelemeleri önerisinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye 7 ülkede, 170'e yakın üniversitenin bu değişim programına akredite olduğunu belirten Zorlu, "Her yıl başında hangi üniversitelerin bu programa dahil edildiği ilan ediliyor. Bunlardan seçerek, belirli süreler halinde buraya gidebilirsiniz. Biz de bu yıl inşallah TDT nezdindeki girişimlerimizi yaptık. Bu programın imkanlarını artıracak, yeni bütçeler tahsis edilmesi için inşallah bu konuda da bir adım atılacak." diye konuştu.

Balkan coğrafyasının büyük Türk Dünyası için çok önemli olduğuna değinen Zorlu, teşkilata üye ülkelerin farklı kollarda, Türk dillerinin konuşulduğu yerlerde işbirliklerinin daha fazla artırılması gerektiğini vurguladı.

Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'ni (TÜDSES) hayata geçirdiklerini anımsatan Zorlu, "Bu sistem, sivil toplumu da aşan bir niteliğe dönüştü. Şu anda 100 bine yakın insanımız bunu telefonlarına, mobil cihazlarına indirdi. Anlık haber paylaşımlarıyla, köşe yazarlarıyla yeni yazarlarımızla, yeni haber içerikleriyle çok dinamik bir portal oluştu. 1200'den fazla da sivil toplum kuruluşumuz buraya üye oldular." bilgisini paylaştı.

Zorlu, gelecek aylarda Kosova'da TÜDSES'in tanıtımının da yapılacağı bir Türk Dünyası sivil toplum buluşması yapacaklarını bildirdi.

"Yeni kabul edilen 4 harfle birlikte bütün alfabelerle çok daha fazla yakınlaştık"

Özbekistan'ın son dönemdeki yükselişini, ilerlemesini gururla takip ettiklerine değinen Zorlu, "Son dönemde alfabe konusunda atılan adım bizi çok sevindirdi. Yeni kabul edilen 4 harfle birlikte şu an Özbekistan'ın alfabesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin alfabesi ve bize yakın olan bütün alfabelerle çok daha fazla yakınlaştık. Bunların etkilerini zaman içinde göreceğiz. 5 yıl sonra tabelalarımızda, eserlerimizde, okullarda okuttuğumuz kitaplarda hep birlikte daha güçlü bir ortaklığa kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'da Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın ortak bir faaliyeti olarak "İmam Maturidi Sempozyumu" yapmayı planladıklarını aktaran Zorlu, tüm gençleri programa davet etti.

Türk Dünyası işbirliği kapsamında bağımsız devletleri bulunmayan Türk topluluklarının kendi lehçelerini ve edebiyatlarını dijital ortamda korumaya yönelik bir çalışmanın gündemde olup olmadığına ilişkin soruya Zorlu, "Sembollerimiz, sözlerimiz, ezgilerimiz bunların hepsi bizim soyut vatanımız. Bunları korumak, kollamak mecburiyetindeyiz." yanıtını verdi.

Bu eserlerin çevrilerek, dijital bir ortama yüklenmesi ve eserlerin dünyaya tanıtılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gelecek yıl bir proje hayata geçireceğini belirten Zorlu, "Biz de tüm kuruluşlarımızla onun partneri olup, o dijital mecraya Kırım başta olmak üzere diğer eserleri yükleyeceğiz." dedi.

"Kırım'daki fiili durumu işgal olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'a çok önem verdiğine işaret eden Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın farklı coğrafyalarında arabuluculuk rolünü ortaya koyup kanıtlamayı başarmış bir ülkedir. Ukrayna-Rusya Savaşı sürerken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan ve ilişkilerini artıran bir Türkiye Cumhuriyeti, bunun yanı sıra Rusya'nın da Ukrayna ile bu savaşın sona ermesi için görüşebildiği, parmakla gösterilen yegane ülkelerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki ülkenin lideriyle de bu savaşın sona ermesi için büyük bir çaba sergilemektedir. Bizim en başından bu yana atlamadığımız ve hiç vazgeçmediğimiz bir şey de, biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak yani işgal olarak görüyoruz."

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının, Türk devletlerinin yanı sıra Gagauzlar ve Irak ile Suriye'deki Türkmenler gibi soydaş ve akraba topluluklara da yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Zorlu, "Burada bizim kaygımız ve hedefimiz şudur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yerde bir toprak iddiası yoktur. Bunun altını çizmek lazım. Biz dil, kültür ve tarih birlikteliğimizin olduğu bu kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde bunları korumalarını, kültürlerini, dillerini yaşatmalarını, geleceğe daha güvenle ilerleyebilmelerini sağlamak için gerekli destek ve katkıyı vermek üzere çalışıyoruz."

"Suriye'nin istikrarı için gereken katkıyı vermeyi sürdürüyoruz"

Bir öğrencinin Türk Dünyası gençlerinin mesleklerine göre Türkiye'de staj yapabilmesi için imkan sağlanması talebini iletmesi üzerine Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde bu projeyi çalışıp hemen girişimini yapalım." dedi.

Bugün Türkiye'nin Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğü için gereken katkı ve desteği vermeyi sürdürdüğünü dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkmenler Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak bizim için çok kıymetlidir. Zaman zaman buradaki bazı gelişmeleri provoke eden, manipüle eden kişiler ve gruplar oluyor. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Bu hakların ve sorumlulukların geleceğe taşınabilmesi için arka planda gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. Şimdi Şam'da ortak, büyük bir üniversite kuruyoruz. Türkiye ve Suriye'nin bu ortak üniversitesinin çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Orada hem Suriye'den hem Türkiye'den evlatlarımız, kardeşlerimiz yetişecekler. Orada sanayileşmeyi inşallah artıracaklar, farklı alanları tetikleyecekler."

"Yeni dönemde arzumuz Türkmenistan'ın daimi üyeliğe gelmesidir"

Öte yandan bir öğrencinin kaybolan veya kaybolmakta olan Türk lehçelerini korumaya yönelik bir çalışmaları olup olmadığını sorması üzerine Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Bunun için bizim Yunus Emre Enstitümüz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız (TİKA) ve diğer kuruluşlarımız, Kültür Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili ciddi eserler üretildi. Biz bunları tespit edip sizlerle ve bu dijital sahayla yaptığımız çalışmaları paylaşalım."

Bir gencin Türkmenistan'ın TDT'de gözlemci ülke statüsünde yer almasına ilişkin sorusuna Zorlu, "Yeni dönemde arzumuz, hayalimiz Türkmenistan'ın gözlemcilikten daimi üyeliğe gelmesidir. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız." cevabını verdi.