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TRT Haber 11.10.2026 11:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajında, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması"na mesaj gönderdi.

"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

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