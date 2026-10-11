Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde, Bakanlığın koordinasyonunda, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim'de düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026), elde ettiği rekorlarla öne çıktığı bildirildi.

Kongre öncesi 108 ülkeden 8 bin 330 bilimsel bildiri özeti başvurusunun yapıldığı belirtilen açıklamada, bu sayının, organizasyon tarihindeki en yüksek seviye olduğuna ve katılımcı sayısında da rekor düzeylere ulaşıldığına işaret edildi.

Açıklamada, TUA verilerine göre kongreye 111 ülkeden 7 bin 604'ü delege olmak üzere 18 bin 642 kişinin katıldığı bilgisi verilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"'The World Needs More Space' temasıyla düzenlenen kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle başlayan açılışından tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki kapanış gecesine kadar bilim ve teknoloji tarihine geçen anlara sahne oldu. Kongrenin en kritik uluslararası siyasi ve diplomatik çıktısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde dünyanın dört bir yanından gelen politika yapıcıları bir araya getiren Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Deklarasyon, ilk gününde 21 ülkeden 32 katılımcı tarafından desteklendi."

Küresel uzay yönetişiminin geleceğini şekillendirmek, uzayın barışçıl ve adil kullanımını güvence altına almak amacıyla yapılan oturumların ardından kabul edilen Antalya Deklarasyonu'nun tüm dünyaya ilan edildiği vurgulanan açıklamada, deklarasyonun, artan jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız barış, sürdürülebilir kalkınma ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılığı tescil ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, imzaya açık bırakılan deklarasyonun, bütün dünya ülkelerinin eşit şekilde uzay alanındaki gelişmelere dahil olmasını amaçladığına işaret edilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasında, 'Uzayda Barış İçin Antalya Deklarasyonu'nu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum.' diyerek bütün dünyayı deklarasyona katılmaya çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Halk gününde 11 bini aşkın ziyaretçi geldi

IAC 2026'nın, yüksek teknolojinin yanı sıra eşsiz kültür diplomasisine de sahne olduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen ve kongre alanında kurulan uzay temalı "Anadoludakiler Bazaar – Space Mission"da binlerce yıllık üretim hafızasının uzayın keşif ruhuyla buluşturulduğu, astronotlar ile yabancı delegelerin alanı ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, geleneksel el sanatlarından kadın kooperatiflerinin tasarımlarına kadar Anadolu'nun küresel mirasının konuklara tanıtıldığı ifade edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Future Space alanında ise derin uzay teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler ve yeni nesil roket tasarımları dünya vitrinine çıkarılarak katılımcılara 'interaktif gelecek' deneyimi sunuldu. Bu alanda Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Salda Belgeseli'nin ilk gösterimi de yapıldı. Ayrıca, uzay temalı TÜBİTAK 'Ufkun Ötesinde' sergisi açılırken TEKNOFEST şampiyonları da uzay tutkunlarıyla bir araya geldi."

Kongrenin son gününde ise kapıların vatandaşlara açıldığı anımsatılan açıklamada, halk gününde Antalya NEST Kongre Merkezi'ne 11 binden fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşın geldiği kaydedildi.

Açıklamada, günün en dikkat çeken etkinliğinde AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın aynı sahnede buluştuğu belirtildi.

"Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" panelinde Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay hedefleri, TEKNOFEST kuşağının dönüştürücü rolü ve genç yeteneklerin geleceğe yön verme gücünün kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 gün süren bilim, teknoloji ve diplomasi maratonu, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gece ile sona erdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün sergilediği müzik ve sahne performansının eşlik ettiği gecede dünyanın dört bir yanından uzay liderleri ve astronotlar, Antalya'nın tarihi atmosferinde bir araya gelerek Türkiye'nin unutulmaz ev sahipliğine teşekkür etti."

Açıklamada, kapanış töreninde bir sonraki kongrenin 2027'de Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenmesi amacıyla resmi IAF bayrak devir tesliminin gerçekleştirildiği, kongrenin 2029 ev sahibinin de Cenevre olacağının ilan edildiği duyuruldu.

"Uzayın insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongre paydaşlarına teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geride bıraktığımız hafta boyunca küresel uzay ekosisteminin önemli paydaşlarını Antalya'da bir araya getiren son derece kapsamlı ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller, aynı çatı altında buluştu. Bilim ve keşiften uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından dünya gözlemine kadar geniş bir konu yelpazesini ele aldık. Uzay ekonomisini, sürdürülebilirliği ve uluslararası işbirliğinin giderek artan önemini değerlendirdik."

Kacır, kongre kapsamında uzayın, gelecek yıllarda insanlığın ekonomik, bilimsel ve teknolojik geleceğine yön vermedeki rolünü de ele aldıklarını belirterek, IAC 2026'nın, bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenine teşrif ederek dünyayla paylaştığı mesajların kongreye çok büyük anlam kazandırdığını vurgulayan Kacır, "Türkiye olarak 'Yeryüzünde barış, uzayda barış' diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.