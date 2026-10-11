TDT Türk Dünyası'nı İstanbul'da bir araya getirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan Adalet Bakanı Almaz Aiylchiev; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez; Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra büyükelçiler, başkonsoloslar, uluslararası kuruluşların başkan ve temsilcileri, diplomatik misyon mensupları çok sayıda davetli katıldı.

Program, Teşkilatın faaliyetlerini, genişleyen iş birliği alanlarını ve Türk Dünyası genelinde yürüttüğü çalışmaları tanıtan TDT tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

"TDT uluslararası bir teşkilata dönüştü"

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, konuşmasında, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünü kutladı.

"17 yıl önce imzalanan Nahçıvan Anlaşması, kökleri tarihimizin derinliklerine uzanan bir ülküye, Türk Devletlerinin geleceklerini birlikte inşa etme iradesine kurumsal bir kimlik kazandırmıştır. Ortak tarih, dil ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı ülkeler arasında bir iş birliği çerçevesi olarak başlayan bu süreç, bugün kapsamlı ve giderek daha fazla somut eyleme odaklanan uluslararası bir teşkilata dönüşmüştür."

Ömüraliyev, TDT ülkelerinin çalışmalarının giderek daha fazla uzmanlaşma gerektiren alanlara yayıldığına dikkati çekti:

"Halihazırda, iş birliğimiz, siyasi diyalog, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerjiden dijitalleşme, yapay zeka, sağlık, çevre, eğitim, gençlik, güvenlik ve uzay teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede 64 iş birliği mekanizması aracılığıyla yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda, çalışmalarımız yeni ve giderek daha fazla uzmanlaşma gerektiren alanlara yayılmıştır. Yalnızca 2023 yılından bu yana 32 yeni iş birliği mekanizması oluşturulmuş; böylece Üye ve Gözlemci Devletlerimizden çok daha geniş bir yelpazede bakanlıklar, kurumlar, uzmanlar ve meslek grupları ortak çalışmalar etrafında bir araya gelmiştir. Ancak, Türk Devletleri Teşkilatının geçirdiği dönüşüm yalnızca rakamlarla ölçülmemelidir. Bundan çok daha önemli olan, Devletlerimizin birlikte çalışma konusunda giderek artan güven ve kararlılığıdır.

Siyasi diyaloğumuz daha sık ve daha kapsamlı hale gelmiştir. Kurumlarımız arasındaki etkileşim güçlenmiş, ekonomilerimiz birbirine daha fazla bağlanmıştır. İş dünyamız, üniversitelerimiz, gençlerimiz ve uzmanlarımız Türk Dünyası genelinde yeni iş birliği ağları oluşturmaktadır. Hepsinden önemlisi, birlikte düşünme, birlikte planlama ve birlikte hareket etme kapasitemizi güçlendirmiş bulunuyoruz."

"Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamanda, uluslararası alanda daha görünür ve etkin bir konuma ulaşmıştır. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla, üçüncü ülkelerle ve dış ortaklarımızla iş birliğimiz giderek genişlemektedir." ifadelerini kullanan Genel Sekreter Ömüraliyev, daha güçlü ve daha birlik içinde hareket eden bir Türk Dünyası'nın yalnızca kendi ülkeleri için değil, aynı zamanda bölgede ve ötesinde barışa, istikrara, bağlantısallığa, sürdürülebilir kalkınmaya ve diyaloğa önemli katkılar sunabileceğini vurguladı.

"Biz Birlikte Daha Güçlüyüz!"

Kubanıçbek Ömüraliyev, Genel Sekreter sıfatıyla son kez Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne katıldı:

"Benim için en kıymetli olan, istatistiklerle ifade edilmesi kolay olmayan bir kazanımdır: Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında giderek güçlenen karşılıklı inanç, dayanışma ve ortak amaç bilinci. Türk Dünyası 2040 Vizyonu, uzun vadeli hedeflerimiz bakımından bize açık bir istikamet sunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatının Genel Sekreteri olarak görev yapmak ve sizlerle birlikte bu ortak ülküye katkıda bulunmak, meslek hayatımın en büyük onurlarından biri olmuştur. Unvanlar ve görevler değişebilir; ancak Türk Dünyası'nın birliğine, iş birliğine ve refahına olan bağlılığım daima devam edecektir."

Ömüraliyev konuşmasını, "Biz Birlikte Daha Güçlüyüz!" sloganı ile sonlandırdı.

"Türk Dünyası'nın amacı bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da görev süresi sona eren Ömüraliyev'e 2022'den bu yana yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yaptığı hizmetlerin yıllar boyunca unutulmayacağını söyledi.

Türk Dünyası'nın yaklaşık 180 milyon nüfusa ve yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Dünyası'nın başka coğrafyalarda olmayan önemli bir özelliği var. O Avrasya coğrafyasını Anadolu'yla birleştir." dedi.

Yıldırım, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmayı amaçlamadığının altını çizdi:

"Türk Dünyası'nın amacı başkalarını rahatsız etmek değil, Türk Dünyası'nın amacı bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak, belirsizlik içinde bulunan dünyayı daha öngörülebilir hale getirmektir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

2040 Türk Dünyası Vizyonu kapsamında özellikle gençler arasındaki etkileşimi artırmaya odaklanıldığına işaret eden Binali Yıldırım, genç nüfusun enerjisinin Türk Dünyası'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla 13. Zirve Ankara'da

Resepsiyonda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, , bu tarihin aynı zamanda kardeş halkların ve devletlerin İsmail Gaspıralı tarafından ortaya konulan Dilde, Fikirde, İşte Birlik şiarına olan ortak inanç ve kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, 17 yıl önce devlet başkanlarının ortak gelecek vizyonunu hayata geçirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti:

"Uluslararası güvenliğe ve ülkelerimizin refahına önemli katkılar sağlıyoruz. Bilhassa son yıllarda küresel ve bölgesel meselelerde Türk Devletleri olarak müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda istişarelerimizi artırmamız ve uluslararası platformlarda daha fazla eş güdüm içinde hareket ediyor olmamız memnuniyet vericidir.

Vardığımız aşamada Teşkilatımız, TÜRKSOY’dan TÜRKPA’ya, Türk Akademisi’nden Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Yatırım Fonu’na uzanan bağlı ve ilişkili kuruluşlarıyla ahenk içerisinde Türk devletleri arasındaki iş birliğini derinleştirmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı iş birliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu, halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız."

Uraloğlu, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik temasıyla Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı bu önemli günde kardeş ülkelerin liderlerini başkentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ankara Zirvesi'nin Türk Dünyası'nın bütünleşme sürecinde yeni bir aşama olacağını vurgulayan Uraloğlu, zirvenin kardeş Türk devletlerinin ortak geleceği birlikte inşa etme iradesini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Türkiye'nin zirve dolayısıyla devralacağı dönem başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, ortak menfaatleri her platformda kararlılıkla savunmayı ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e, görev süresi boyunca Türk Dünyası'nın kültür ve sanatı ile birlik ve beraberliğine verdiği üstün katkılar nedeniyle TÜRKSOY'un en yüksek nişanı olan TÜRKSOY Onur Nişanı'nı takdim etti.