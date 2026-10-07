TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek'in moderatörlüğünde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çırağan Sarayı'nda 6-7 Ekim'de düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Shaimardanovna Zhakselekova, Kırgızistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov katıldı.

Bakan Gürlek, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Astana ve Bakü'de belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki iş birliğinin güçlenerek somut adımlara dönüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İstanbul'da imzalanacak ortak bildirinin yalnızca bir temenni metni olmadığını vurgulayan Gürlek, bunun adalet sistemlerini geleceğe taşıyacak stratejik bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi.

"TDT E-Adalet Sistemi" hedefi

Gürlek, bildiride yer alan hususların somut iş birliği mekanizmalarına ve kalıcı sonuçlara dönüşmesinin ortak hedef olduğunu ifade etti.

Bakü'de 3 Nisan 2026'da imzalanan Türk Adli Tıp Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Gürlek, bu mekanizmanın ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni iş birliklerine imkan sağlayacağına inandığını kaydetti.

Gürlek, üzerinde çalışılan "Hukuki Konularda Çok Taraflı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale geleceğini belirterek, uzmanların yürüttüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanarak anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Ankara'da 5 Ekim 2023'te imzalanan Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı kapsamında ortaya konulan ortak iradenin de somut faaliyetlerle ileri taşınmasının önemine işaret eden Gürlek, "Noterlik kurumlarımız arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve Birliğin daha etkin bir yapıya kavuşturulması yönünde atılacak adımların, hukuk alanındaki iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, toplantıda dijital dönüşüm ve e-Adalet konusunun da önemli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Adalet hizmetlerinin geleceğinin teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Gürlek, ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirilerek "TDT E-Adalet Sistemi" hedefinin somutlaştırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin karşılıklı aktarılması ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Gürlek, "Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazırız." dedi.

Adalet personelinin mesleki kapasitesi geliştirilecek

Gürlek, yargı mensupları ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılarla ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanabileceğini belirten Gürlek, kurumlar arasındaki iş birliğini kalıcı kılacak en önemli unsurlardan birinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı olduğunu dile getirdi.

Ortak tarih ve kültürün Türk devletlerini bir araya getiren güçlü unsurlar arasında bulunduğunu ifade eden Gürlek, bu kardeşlik ve dayanışma ruhunun hukuk ve adalet alanındaki çalışmalara da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Gürlek, "Türkiye olarak, TDT çatısı altında adalet alanındaki iş birliğimizi daha ileri taşımak ve ortaya koyduğumuz ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz istişarelerin, bu ortak hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle değerli katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortak bildiri imzalandı

Toplantıda ele alınan konular ve üzerinde mutabakata varılan hususları içeren ortak bildiri imzalandı.

Bildiride, Türk devletleri arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak hedef ve çalışmaların yanı sıra adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik hususlar yer aldı.

Toplantıda ayrıca, TDT Adalet Bakanları 4. Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Programın sonunda Bakan Gürlek, toplantının ve Türk Dünyası arasındaki kardeşliğin hatırası olarak katılımcı bakanlara birer hediye takdim etti.