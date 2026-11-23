Trump, CNBC yayınına telefonla bağlanarak Huang'ın Nvidia'da CEO'luk görevine yeniden getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Huang'ın geri dönmesi gerektiğine inandığını ifade eden Trump, kapsamlı bir incelemenin Huang'ın hatalı muhakemelerde bulunduğunu ancak "paha biçilmez bir çip geliştirmek" dışında yanlış bir şey yapmadığını gösterdiğini aktardı.

Trump, yakında belki de mevcut olanlardan çok daha iyi çiplerin geleceğine işaret ederek, Huang'ın "bu işi herkesten iyi yaptığını", Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aynı fikirde olduğunu dile getirdi.

Dahileri korumaları gerektiğinin altını çizen Trump, "Jensen de kesinlikle bir dahi. Zaten onlardan yeterince yok. Açıkçası, ailesiyle birlikte cehennem gibi bir süreçten geçti" diye konuştu.

Trump, olası cezai sorumluluk ile ihracat kontrolleri meselesi hakkındaki soru üzerine, kapsamlı bir inceleme sonucunda Huang'ın "temize çıktığını" söyledi.

Huang'ın daha eski nesil çipleri yurt dışına satmasına izin verildiğini anımsatan Trump, gelişmiş çiplerin başkalarına satılmasının bir sorun teşkil edebileceğini anlattı.

"Jensen daha motive olacak"

Trump, Huang'ın ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya cevaben, "Asıl büyük tehdit, Jensen gibi birinin beyin gücünü kaybetmek olurdu" dedi.

Nvidia Yönetim Kurulu ile doğrudan ve dolaylı yollardan görüştüğünü kaydeden Trump, kurulun son derece makul bir tutum sergilediğini ifade etti.

Trump, Yönetim Kurulunun ulusal güvenlik konusunda güvence istediğini ve ellerindeki tüm bilgiler ışığında o güvenceyi verdiklerini bildirdi.

Şi ile de Huang hakkında görüştüğünü söyleyen Trump, "Kendisini aslında pek tanımıyor, onun parlak bir zekaya sahip olduğu dışında pek bir şey bilmiyorlar." şeklinde konuştu.

Trump, şirketin Yönetim Kurulunun geçen hafta Huang'ın görevine geri dönmeyeceğini belirtmesinin ardından neyin değiştiğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Onlarla konuştum, öyle diyeyim. Ve ikna ettim. Şirketin harika işler çıkaracağını düşünüyorum, Jensen olmadan ise bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. Bence Jensen şu an daha motive olacak. Dünyaya kendini kanıtlamak istediğini düşünüyorum."

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia, bugün Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.