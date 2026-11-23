Boyle, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, NATO PA Başkanı seçilmekten onur duyduğunu belirterek, "NATO'nun 32 ülkesinden 280 parlamentere, bana duydukları güven için minnettarım" ifadesini kullandı.

NATO'nun tarihin en başarılı savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Boyle, tehditlerin giderek arttığı bir dönemde ittifakın Amerikan halkının güvenliğini sağlamak açısından her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

NATO PA'daki ABD Delegasyonu'nun geçici başkanlığını yürüten Boyle, NATO PA bünyesinde Siyasi Komite Başkanlığı, Genel Raportörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlenmişti.

Çavuşoğlu'ndan tebrik

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Boyle'yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Boyle'nin NATO PA Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, transatlantik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunacağına ve güçlü bir liderlik sergileyeceğine inandığını belirtti.

Boyle'nin, hayatını kaybeden eski NATO PA Başkanı Gerry Connolly'nin mirasını ileriye taşıyacağını ifade eden Çavuşoğlu, yeni başkanın NATO'ya, kolektif savunmaya ve demokratik değerlere yönelik ortak bağlılığı savunacağına inandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Boyle ile yakın işbirliği içinde çalışmayı hedeflediğini de ifade etti.