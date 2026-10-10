Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 10.10.2026 12:23

Türk dünyasından gelen futbolcular "Türk statüsünde" sayılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcuların yabancı değil "Türk statüsünde" oynaması ve iki yılda bir "Türk Kupası" futbol turnuvası düzenlenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Türk dünyasından gelen futbolcular "Türk statüsünde" sayılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşlması'nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası gençliğine yönelik iki önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcuları artık yabancı statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Zorlu, bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla da istişare ettiklerini belirtti.

İki yılda bir 'Türk Kupası' düzenlenecek

Bir diğer proje hakkında da bilgi veren Zorlu, "'Türk Kupası' adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda 200 milyonu aşkın nüfusumuzun olduğu yerde genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Onları kendi ülkelerimizde altyapıdan yetiştirerek inşallah Avrupa Kupası, Dünya Kupası ve tüm bu uluslararası arenalarda milli takımlarımızın başarılarını yükselteceğiz." dedi.

ETİKETLER
Türk Dünyası AK Parti TFF
Sıradaki Haber
A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü
12:26
Anthropic'in yapay zeka modeli sahte cinayet ihbarında bulundu
12:05
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
13:09
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara satışı kimlikle olacak
11:57
Sosyal medyada sonsuz akış tuzağı
11:52
Çay ihracatı 9 ayda 25 milyon doları aştı
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
FOTO FOKUS
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ