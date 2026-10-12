KKTC'de 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' paneli düzenlendi

29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde, İletişim Başkanlığı tarafından TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde panel serisi düzenlenmektedir. Kazakistan'ın başkenti Astana’da başlayan, Bakü, Taşkent ve Bişkek’te devam eden program serisinin beşinci ayağı, 12 Ekim 2026 tarihinde KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleşti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın katılımcılara video mesajla hitap ettiği program, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin açılış konuşmasıyla başladı.

İletişim Başkanı Duran, video mesajında Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası ortaklıklara ve çok taraflı iş birliğine dayanan yaklaşımını öne çıkararak ulaştırma, enerji, ticaret ve dijital ekonomi alanlarında Türk devletleri arasında gelişen ilişkilerin bölgesel ve küresel düzeyde sunduğu imkânlara işaret etti. Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar karşısında Türk dünyasının birlikte hareket etmesinin gerekliliğini dile getiren İletişim Başkanı Duran, ortak tarihî ve kültürel değerlerin ülkeler arasındaki dayanışmanın temelini oluşturduğunu kaydetti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC’deki Türk Dünyası Diyalogları paneline videomesaj gönderdi. ????"Türk Dünyası'nın ortak akıl ve güçlü bir eşgüdüm içerisinde hareket etmesi tarih önünde taşıdığımız mesuliyetin ve zamanın hicaplarının tabii bir neticesidir." https://t.co/5jCLol54FB — TRT HABER (@trthaber) October 12, 2026

İletişim ve medya alanında daha yakın eş güdüm sağlanması gerektiğini belirten İletişim Başkanı Duran, dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyonun toplumsal barış ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu çerçevede, Türk devletlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının, müşterek iletişim mekanizmaları oluşturmalarının ve özellikle kriz dönemlerinde koordinasyon kapasitelerini geliştirmelerinin gerekliliğini vurguladı. İletişim Başkanı Duran, Ankara Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen panel serisinin, Türk dünyasının geleceğine ilişkin ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve iş birliği perspektifinin güçlendirilmesine katkı sunacağına yönelik temennisini paylaştı.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Türkolog – Yazar ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, Türk devletleri arasında farklı alanlarda gelişen ortaklıklar, bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan güncel sorunlar ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşundan bu yana geçirdiği gelişim süreci ele alındı. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra iletişim alanındaki iş birlikleri, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi çalışmalarına ilişkin görüşler paylaşıldı. Kültürel, sosyal ve diplomatik ilişkilerin TDT çatısı altında daha da derinleştirilmesinin ve yumuşak güç araçlarından etkin biçimde yararlanılmasının, Türk dünyasının uluslararası kamuoyundaki etkinliğini artıracağı ve ortak hareket etme kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk dünyası ülkeleri arasındaki diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon” programı kapsamında farklı bakış açılarını buluşturan toplantıların ortak anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirten Aydın, etkinliğin KKTC’de düzenlenmesinin ayrı bir anlam ve değer taşıdığını ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, TDT çatısı altında Türk devletleri arasındaki dostluk, birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Karşılıklı temasların artırılması ve parlamentolar arası dostluk gruplarının geliştirilmesi çağrısında bulunan Erdem, KKTC’nin Türk dünyasının bütünleşme ve dayanışma sürecindeki stratejik konumuna dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadeleye ve 1974 yılının tarihsel dönüm noktası niteliğine değinerek KKTC’nin varlığının korunması ve geleceğe güçlü bir şekilde taşınmasının önemini vurguladı. Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi çağrısında bulunan Öksüzoğlu, “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz” anlayışı doğrultusunda ortak mücadele ve dayanışma ruhunun yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Türkolog-Yazar ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan, konuşmasında küresel güç dengelerinin hızla değiştiği, bölgesel ittifakların ve kurumsal bütünleşme süreçlerinin öne çıktığı günümüzde, Türk devletleri arasında eş güdümlü kamu diplomasisi faaliyetlerinin, stratejik iletişim çalışmalarının ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk devletleri arasında kalıcı ve güçlü bir bütünleşmenin sağlanabilmesi için ekonomik ve siyasi iş birliklerinin yanı sıra toplumsal yakınlığın, kültürel bağların ve karşılıklı saygı ile güvene dayalı dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser ise konuşmasında, özellikle dezenformasyon ve kara propagandayla mücadelede daha sistematik ve etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Türk kimliğinin ve millî bilincin korunmasına vurgu yapan Keser, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesinde yumuşak güç unsurlarından etkin biçimde yararlanılması gerektiğini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin ortak hedefler etrafında buluşarak karşılıklı dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmelerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Panel programının ikinci bölümünde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Aydın moderatörlüğünde panelistler, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak özellikle Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde TDT’nin rolü ile dünyadaki büyük aktörlerin Türk coğrafyasına yaklaşımında öne çıkan parametreler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurumları, akademi ve düşünce kuruluşları, güvenlik ve dış politika çevreleri ile uluslararası basın mensuplarını bir araya getiren etkinlik, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT’nin Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde üstlendiği rolün uluslararası kamuoyuna aktarılmasına katkı sağladı.