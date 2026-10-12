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Gündem
AA 12.10.2026 17:08

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan binlerce tonluk boru döşeme gemisinin geçişinin, ekiplerin koordinasyonunda yapıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladıklarına işaret etti.

 

Söz konusu geminin boğazdan geçişine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı."

ETİKETLER
İstanbul Boğazı Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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