Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladıklarına işaret etti.

İstanbul Boğazı’nda dev bir misafiri daha ağırladık! ???? Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. ⚓️ Geminin Boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı. ???? #TürkiyeHızlanıyor ???????? — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 12, 2026

Söz konusu geminin boğazdan geçişine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı."