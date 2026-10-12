Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne gönderdiği video mesajında, etkinliğin tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, dünyadaki adaletsiz gıda dağılımına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Direktör, kıymetli katılımcılar; sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün "Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle; güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz.

"Dünyada her yıl 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor"

Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz.

2020 yılında başlattığımız "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.

Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında Turkuaz Bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz.

Mehdi Eker'in FAO Genel Direktörlüğü adaylığına destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Sayın Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.