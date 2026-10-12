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Gündem
TRT Haber 12.10.2026 14:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.40'ta 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak.

Bu kapsamda Kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak.

Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi de gündemde

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ile Meclis'te yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek.

Dış politika

Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika.

Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlar ile İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek.

Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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