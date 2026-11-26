Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Erarslan'ın cenazesi, merkez Melikgazi ilçesindeki babaevine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Erarslan için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Erarslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, Şanlıurfa Valiliğine atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hava Lojistik Komutanlığı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Seyfi Selçuk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Alper Gökdere, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.