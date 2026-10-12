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Gündem
TRT Haber 12.10.2026 16:23

Bakan Çiftçi: Okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi.

Bakan Çiftçi: Okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı

Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Konulu Toplantı'da Bakan Çiftçi, Emniyet ve Jandarma birimlerine okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik yeni talimatlar iletti.

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

Bakan Çiftçi, toplantıdaki konuşmasında okul güvenliğinin toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, konunun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha titiz ve hassas şekilde takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Güvenlik korucuları ve bekçiler görevlendirilsin"

İhtiyaç duyulan okullarda tedbirlerin güçlendirileceğini ifade eden Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu;

Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını; emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.

Denetimler ve uygulamalar daha görünür hale getirilecek

Okul çevrelerinde denetimlerin artırılmasını ve güvenlik tedbirlerinin görünür kılınmasını isteyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

Okulların giriş-çıkış saatlerinde, okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi artırmalıyız. Asayiş uygulamalarına, narkotik uygulamalarına, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hâle getirmemiz gerekiyor.

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