Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazanç elde eden kim olursa olsun bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13’ü taburcu edilmiş, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor.

"Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13’ü taburcu edilmiş, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. https://t.co/kKt62Yd9TI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2026

Kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamladık. Bugünkü toplantımızda ülkemizin gündeminde yer alan konuları görüştük. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Şanlıurfa'da hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. TEKNOFEST'te ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum. 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresine iştirak ettik. Alanından uzman isimlerle orada bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda adımızdan daha fazla söz ettirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. 3,5 ton ağırlığındaki ve yüzde 80'in üzerindeki aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor.

2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını dilerim.

Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin sınırlarından ibaret edildir. Nerede saklanırsa saklansınlar milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

"Kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz her 'kentsel dönüşüm' dediğimizde birilerinin çıkıp ‘rantsal dönüşüm’ diyerek feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok. https://t.co/kVZamszWDj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2026

Kentsel dönüşüm

4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağolsun. Bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diyerek feveran etmesinden artık usandık. Kimsenin buna hakkı yoktur. Kendileri villalarda, lüks sitelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman en çok bunların sesi çıkıyor. Bu umursamazlığa rağmen kentsel dönüşümü hızlandırmakta kararlıyız. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012'den beri 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü tamamladık. Kampanya süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşümde atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuva için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti farketmeksizin tüm belediyelerden aynı çabayı göstermelerini istiyoruz.

"Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanında" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları lanetliyoruz. https://t.co/6WSrMTEfL3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2026

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Bölgemizdeki çatışma alanlarına her gün yeni bir yer ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çeviren kriz kuşağına rağmen istikrar, güven ve huzur durumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların müzake masasında diplomasiyle olması gerektiğini savunuyoruz. Husiler tarafından Riyad'da havalimanını hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmamızın kurumsal temellerini atmakta ilerliyoruz. Bu işbirliğini kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşması için gereken adımları atıyoruz. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Biz hadiselere etnik ve mezhebi açıdan bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın egemen olmasını istiyoruz.

“Sermaye piyasalarımızın bünyesini mikroplara karşı güçlendireceğiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elbette bu adımları atarken, boğazlarına kadar çamura batmış olanların ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla kadrolarımıza karşı haysiyet cellatlığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. https://t.co/4nc5Puo7xE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2026

İŞKUR Gençlik Programı

İŞKUR Gençlik Programına gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 220 bine yakın gencimiz programdan faydalandı. Hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Yeni bir adım atıyoruz. 2026-2027 program kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Günlük Bin 375 lira ödeme yapılacak. 14 gün katılım gösteren gençlerimiz 19 bin 250 liraya kadar gelir elde edecek. Programdan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin faydalanmasını amaçlıyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

“Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84’ü tutuklanırken, 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. https://t.co/DqygiWA1ei — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2026

Fon soruşturması

Fon meselesinin çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar devam ediyor. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. 84 kişi tutuklandı. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak. Yatırımcıların büyük bir bölümü ara ödemelerini alacak. Fon Koordinasyon Kurulu kamuoyunu bilgilendirecek. Bizim amacımız kamu kaynakları kullanılmadan süreci şeffaf şekilde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırları çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız. Ülkemizi sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gerekenleri yapacağız. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. İfade özgürlüğü, önüne gelene iftira atmak değildir. Hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalıdır.