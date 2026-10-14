Bahçeli: Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin dönem başkanlığına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünyada siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı seviyenin, Türk dünyasının geleceği bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatının ortak tarih, kültür ve müşterek gelecek tasavvurunun kurumsal zemini haline geldiğini ifade eden Bahçeli, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş Türk dünyasında siyasi iradenin güçlendiği, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiği, ulaştırma ve enerji bağlantılarının genişlediği yeni bir dönemin şekillendiğini ifade etti.

"Türk devletleri arasındaki iş birliği, saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde gelişmektedir"

Savunma sanayisi, teknoloji, eğitim, bilim ve kültür başta olmak üzere birçok alanda işbirliği imkanlarının artmasının, Türk devletleri arasındaki ilişkileri çok boyutlu bir yapıya kavuşturduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ilişkilerin temelinde, her bir üye devletin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve kendi iç hukukuna saygı ilkesi bulunmaktadır. Her bir Türk cumhuriyeti kendi içinde müstakil ve egemen bir devlettir. Türk devletleri arasındaki işbirliği, bu egemenlik anlayışını esas almakta, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde gelişmektedir. Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında sağduyu, karşılıklı anlayış ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenecek olması da bu gelişmelerin ortaya çıkardığı önemli bir sorumluluk ve fırsattır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ise bu sürecin en güçlü dayanaklarından biridir. İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır. Bu bakımdan Karabağ Zaferi'nin Başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz."

"2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda kalıcı ve sonuç odaklı projeler geliştirmeli"

Ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin bu bakımdan tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, zirvede dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle birlikte Türkiye'nin, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Türkiye'nin tarihi birikimi, devlet tecrübesi, ekonomik kapasitesi, diplomatik gücü ve Türk dünyasıyla kurduğu güçlü ilişkileri sayesinde Teşkilatın gelişiminde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dönem başkanlığı sürecinde Türkiye'nin önünde kapsamlı bir çalışma gündemi bulunmaktadır. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum yapıları, kendi görev alanlarında Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda somut, kalıcı ve sonuç odaklı projeler geliştirmelidir.

İsmail Gaspıralı'nın ortaya koyduğu 'Dilde, fikirde, işte birlik' anlayışı, bugün Türk devletleri arasındaki ilişkilerin çağın şartlarına uygun biçimde geliştirilmesi bakımından yol gösterici niteliğini korumaktadır. Bu çerçevede eğitim, kültür, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği mekanizmaları güçlendirilmeli, Türkiye'nin bilgi birikimi ve kurumsal kapasitesi, Türk dünyasının ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirilmelidir."

"İstikametimiz açıktır"

Bahçeli, Türk dünyasının sahip olduğu potansiyelin devletlerin mevcut imkanlarının toplamından daha büyük bir anlam taşıdığını belirterek, bu potansiyelin gerçek bir güce dönüşmesinin ortak akıl, güçlü koordinasyon, karşılıklı saygı, egemenliklere riayet ve uzun vadeli bir bakışla mümkün olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığının bu anlayışın somut sonuçlara dönüştürüldüğü bir dönem olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "İstikametimiz açıktır, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden, Türk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.