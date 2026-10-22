Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.10.2026 13:33

COP31'in logosunda Türk bayrağının kırmızısı ve Anadolu'nun izleri buluştu

Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan logoda, Türk bayrağının kırmızısı, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel dayanışma ile ortak sorumluluk mesajları bir araya getirildi.

COP31'in logosunda Türk bayrağının kırmızısı ve Anadolu'nun izleri buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, COP31 için tasarlanan logonun merkezinde, insanlığın ortak evi olan dünyayı temsil eden yuvarlak form bulunuyor.

İklim krizinin sınır tanımayan doğasına dikkati çeken bu form, çözümün de ancak küresel sorumluluk ve ortak hareketle mümkün olabileceğini simgeliyor.

Ebru sanatı, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor

Logoda kullanılan geleneksel ebru sanatı, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Suyun üzerinde şekillenen ve birbirine dokunarak uyum içinde var olan desenler, ekosistemdeki karşılıklı etkileşime işaret ediyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık sanat ve üretim kültüründen izler taşıyan logodaki çini dokunuşları ise toprağın ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkan geleneksel sanat anlayışını, insan emeği ile doğa arasındaki yaratıcı ilişkiyi temsil ediyor.

Lale motifi yeniden doğuşu simgeliyor

Logonun merkezinde yer alan lale motifi, Anadolu ve Osmanlı estetiğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeniden doğuşun, umudun ve baharın habercisi olarak kullanılan lale, iklim mücadelesinin aynı zamanda bir yenilenme ve yeniden doğuş çağrısı olduğunu vurguluyor.

Renkler Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin mesajlar taşıyor

Logoda kullanılan renkler de iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin mesajlar taşıyor. Logodaki mavi renk, gezegenin yaşam kaynağı olan suyu, yeşil renk sürdürülebilir geleceği ve doğanın devamlılığını, kırmızı renk ise ev sahibi ülke Türkiye'nin bayrağınından geliyor.

​​​​​​​Doğa, kültür ve küresel sorumluluk kavramlarını bir araya getiren logo, COP31'in yalnızca uluslararası bir iklim konferansı değil, aynı zamanda ortak geleceğe yönelik dayanışma çağrısı olduğu mesajını veriyor.

ETİKETLER
COP31 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Husilerin terör örgütleri listesine alınması AP'de onaylandı
15:09
Emine Erdoğan'dan İmam Buhari Türbesi'ne ziyaret
15:06
Macron: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
14:45
Nijerya'da en az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında
14:39
PHP kriziyle ilgili merak edilenler
14:38
Bakan Tekin: Okullardaki fiziki altyapımız ile OECD ortalamasının üzerine çıktık
Erzurum'da 45 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri'nde sonbahar güzelliği
Erzurum'da 45 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri'nde sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ