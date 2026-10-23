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Kültür-Sanat
AA 23.10.2026 18:59

Kazak müzisyen Dimash Qudaibergen Ankara'da sahne alacak

Kazakistanlı müzisyen, söz yazarı ve multi enstrümantalist Dimash Qudaibergen, Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak 28 Ekim'de Ankara'da sahne alacak.

Kazak müzisyen Dimash Qudaibergen Ankara'da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri düzenlenecek.

Türk dünyasının yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konser, müziğin, dansın ve ortak kültürel mirasın görkemli buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak yer alacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Murat Karahan, Zarina Altynbayeva, Atajan Berdiyev, Beril Yürekli El, Ramil Gasimov, Zaira Raimbekova, Umid Shavkat Ugli ve Saltanat Dauletkhanova da sahne alacak.

Devlet Çoksesli Korosu ile müzik ve dans topluluklarının katılımıyla gerçekleşecek buluşma, Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve kardeşlik bağlarını sanatın gücüyle yansıtacak.

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İletişim Başkanlığı Türk Devletleri Teşkilatı
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