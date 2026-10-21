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Kültür-Sanat
AA 21.10.2026 11:30

Türkiye'nin kültürel mirası sınır kapılarında korundu

İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla 7 bini aşkın kültür varlığının yurt dışına kaçırılması önlendi. Her iki operasyonda ele geçirilen 7 bini aşkın esere el konulurken olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin kültürel mirası sınır kapılarında korundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu toprakların hafızasını korumanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlendiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak. Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan Gümrük Muhafaza ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi
Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

İki sınır kapısında kaçakçılığa geçit verilmedi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen 7 bini aşkın esere el konuldu.

Olaylarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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