Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2026 08:40

Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen tarihi eser niteliğinde 7 bin 160 parça kültür varlığı ele geçirildi.

Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında Edirne'deki sınır kapılarında iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Dorsenin yemek dolabına gizlemişler

İlk operasyonda, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk etti.

Taramada şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 kültür varlığı bulundu.

Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

Kapıkule'de 1225 sikke yakalandı

İkinci operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rutin kontroller sırasında Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen başka bir tır X-ray taramasına yönlendirildi.

Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1225 adet sikke ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olaylarla ilgili ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kültürel mirasımızın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü etkin risk analizi, hedefleme ve kontrol faaliyetleriyle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kültürel mirasımızın korunması ve tarihi eserlerimizin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Tarihi Eser Gümrük Muhafaza
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi: Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
BM'den iklim krizinde 1,5 derece sınırının aşılmaması için hızlı hareket edilmesi çağrısı
08:11
Bakan Çiftçi: Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı
08:11
Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı
07:40
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 ölü
07:48
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi
07:26
Eyüpsultan'da İBB'ye ağaç tepkisi
Şili sular altında kaldı
Şili sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ