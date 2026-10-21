Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında Edirne'deki sınır kapılarında iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Dorsenin yemek dolabına gizlemişler

İlk operasyonda, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk etti.

Taramada şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 kültür varlığı bulundu.

Kapıkule'de 1225 sikke yakalandı

İkinci operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rutin kontroller sırasında Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen başka bir tır X-ray taramasına yönlendirildi.

Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1225 adet sikke ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olaylarla ilgili ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kültürel mirasımızın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü etkin risk analizi, hedefleme ve kontrol faaliyetleriyle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kültürel mirasımızın korunması ve tarihi eserlerimizin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.