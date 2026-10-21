Eyüpsultan'da İBB'ye ağaç tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan 168 ağacın karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağının duyurulmasının ardından, 5 ağacın kesildiği iddiası ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Semt sakinlerinden Muhammed Erkam Bülbül, Eyüpsultan Bulvarı'nda, Demirkapı istikametine uzanan güzergahta 168 ağacın söküleceğinin ifade edildiğini belirterek, "Bu ağaçların önemli bir bölümünün yüz yaşını aştığı, aralarında 20'yi aşkın asırlık çınarın bulunduğu bilinmektedir. Karşımızdaki mesele sıradan bir peyzaj düzenlemesi değil, onlarca kuşağın tanıklık ettiği yaşayan bir mirasın geleceğidir." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında ilçenin tarihi mirasının zarar gördüğünü dile getiren Bülbül, şöyle devam etti;

Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar 5 ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik.

Dün gece yaşadığımız olay, Eyüpsultan'da yaşanmasından endişe ettiğimiz daha büyük bir tahribatın yalnızca habercisidir. Her fırsatta çevreyi, ağacı ve tarihi mirası korumaktan söz edenlerin, iş uygulamaya geldiğinde nasıl bir tutum sergilediğini bir kez daha gördük. Aylardır rezil bir halde bulunan Eyüpsultan Meydanı'nda bitmeyen çalışmaların başlıca sebebinin yapmak istedikleri kıyımın kılıfı olduğunu da anlamış olduk. Biz bu semtin gözden çıkarılmasına razı değiliz.