Türkiye ile Belçika arasında bakanlar düzeyinde kritik zirve

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı.

Belçika heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt yer aldı.

İlki Ekim 2008'de İstanbul'da, ikincisi Ocak 2013'te Brüksel'de ve üçüncüsü 9 Mart 2016'da Ankara'da yapılan toplantının dördüncüsünde; terörle mücadele, sınır aşan ve yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, adli yardımlaşma ve düzensiz göç gibi ortak gündem maddeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

"Hiçbir ülke terör örgütleri için güvenli alan olmamalı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve samimi dayanışmanın altını çizdi.

Uluslararası toplumdan terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını beklediklerini vurgulayan Çiftçi, "Hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye karşı faaliyet gösteren terör örgütleri için güvenli alan haline gelmesine izin vermemelidir." dedi.

Yıllar süren kararlı mücadele neticesinde PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararı aldığını, Meclis'te kabul edilen kanunla "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığını hatırlatan Çiftçi, kalıcı başarının uluslararası işbirliğinden geçtiğini kaydetti.

Belçika'dan somut adımlar beklediklerini belirten Çiftçi, "Özellikle PKK ve FETÖ'ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu yanıt verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün Belçika'yı adeta bir sığınak olarak kullandığına dikkati çeken Çiftçi; örgütün okul ve STK'larının izlenmesi durumunda birçok mali suçun ortaya çıkacağını, örgüt mensuplarının iltica sistemini suistimal etmelerinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. DEAŞ ile mücadelede yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerine iadesine değinen Bakan Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelede ve düzensiz göçün kaynağında önlenmesinde adil yük paylaşımı ve yakın işbirliği çağrısı yaptı.

"İade taleplerimiz gecikmeksizin karşılanmalı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise toplantıda, iki ülke arasındaki adalet mekanizmalarının doğrudan ve netice üretecek şekilde işletilmesi gerektiğini vurguladı.

FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin anayasal düzeni ve milli güvenliği açısından hayati olduğunu hatırlatan Gürlek, "Müttefik ülke Belçika'nın özellikle FETÖ'nün kendi ülkesindeki yapılanmasına karşı somut ve etkili tedbirler almasını bekliyoruz. Bu yapıların yasal statülerinin, örgütsel faaliyetlerini sürdürmesine veya finansman sağlamasına imkan veren bir zemine dönüşmesine izin verilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak özellikle beklentimiz, FETÖ mensuplarının ülkemize iadelerinin sağlanması ve adli yardımlaşma taleplerimizin zamanında ele alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınma ve uluslararası koruma mekanizmalarının, ağır suçlardan aranan kişilerin iade süreçlerini fiilen etkisiz kılacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Gürlek, suç örgütlerinin sınır aşan faaliyetlerine karşı ortak refleks gösterilmesinin önemine işaret etti. Gürlek, eylül ayında iki ülkenin koordinasyonuyla çökertilen Belçika merkezli "Yaramışlar Suç Örgütü" operasyonunu başarılı bir işbirliği örneği olarak gösterdi.

Toplantının ardından Belçikalı mevkidaşı Annelies Verlinden ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Adalet Bakanı Gürlek, mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Bakan Fidan, Avrupa Politika Merkezinde hitap etti

Öte yandan, toplantı vesilesiyle Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezinde (European Policy Center) düzenlenen etkinlikte uluslararası temsilciler ve uzmanlara hitap etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, konuşmasında bölgesel ve küresel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak katılımcıların sorularını yanıtladı.