Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.10.2026 22:56

Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla buluştu
[AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki resmi temaslarının ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fatih Camii'nde ikindi namazını kıldıklarını ve cemaatle çay eşliğinde sohbet ettiklerini belirten Çiftçi, esnafı ziyaret ettiklerini ve vatandaşlarla görüştüklerini aktardı.

Çiftçi, daha sonra İslam Toplumu Milli Görüş Belçika İslam Federasyonuna (BİF) bağlı Hicret Camisi'ni ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk, Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik. Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. Bizleri içtenlikle karşılayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

ETİKETLER
Mustafa Çiftçi
Sıradaki Haber
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:28
Sürüklenerek karaya oturan 238 metre uzunluğundaki tanker kurtarıldı
22:50
Fransa'daki eylemlerde 149 kişi tutuklandı
22:25
Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
22:14
Brezilya'da, Meta'ya devlet başkanı adaylarına eşit muameleyi belgelemesi için 24 saat süre
21:57
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
21:57
Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beraberlik
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ