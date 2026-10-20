TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2027 yılı bütçe teklifinin görüşmelerine başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın bütçenin sunumunu yapacak.

Bütçe görüşmelerinde Meclis'teki ilk durak Plan ve Bütçe komisyonu olacak.

Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Görüşmeler 28 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bütçesi ile devam edecek.

Bakanlar komisyonda sunum yapacak

Ardından ilk gündem ekonomi olacak. 2 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi ile aynı haftada Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak.

Komisyonda sırasıyla Adalet, Milli Eğitim, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları milletvekillerine bakanlıklarının faaliyetlerini anlatacak.

Görüşmelerde bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek. Müzakerelerin bir ayı aşkın sürmesi öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından bütçe görüşmeleri Aralık ayı başından itibaren Genel Kurul'da devam edecek.