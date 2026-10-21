Bakan Çiftçi: Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı

Bakan Çiftçi, Türkiye gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları ve sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin iki yıldır başarıyla ilerlediğini vurgulayan Çiftçi, "Bitmeye çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bölgede hayatın normale döndüğüne ve güvenlik ortamının pekiştiğine dikkati çeken Çiftçi, geçmişte terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık doğrudan yatırıma dönüştürüldüğünü kaydetti. Bakan Çiftçi, süreci sabote etmek isteyebilecek olası provokasyonlara karşı güvenlik güçlerince her türlü tedbirin titizlikle alındığının altını çizdi.

Uyuşturucuyla mücadelede "Şefkat Kalkanı Projesi" geliyor

Uyuşturucu ile mücadelede ailenin ve toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Bakan Çiftçi, bu kapsamda yeni bir adım atılacağını duyurdu.

Çiftçi, toplumsal desteği güçlendirmeyi hedefleyen "Şefkat Kalkanı Projesi"nin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Emniyet ve jandarma teşkilatına da seslenen Çiftçi, güvenlik güçlerinin görevlerini icra ederken vatandaşa hizmet anlayışını her zaman esas alması gerektiğini hatırlattı.

Sahipsiz hayvan tespitinde yüzde 99,9'a ulaşıldı

Sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, saha ve tespit çalışmalarında Türkiye genelinde yüzde 99,9 seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Çiftçi, Diyarbakır'da devam eden çalışmaların da gelecek hafta itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.