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Türkiye
DHA 26.10.2026 16:30

2 milyon liralık daire ilanı için emlak şirketine ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, internette bir dairenin satış fiyatını 2 milyon TL olarak gösteren ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söyleyen emlak şirketine 'yanıltıcı ilan' nedeniyle 28 bin 620 TL idari para cezası uyguladı.

2 milyon liralık daire ilanı için emlak şirketine ceza kesildi

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sanal medyadaki bir paylaşım üzerine internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daire için incelemede bulundu.

Dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söylendiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından 'yanıltıcı ilan' nedeniyle ilgili emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

2 milyon liralık daire ilanı için emlak şirketine ceza kesildi

"Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız"

Öte yandan, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulandığı ve incelemelerin sürdüğü belirtilerek, "İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız" denildi. 

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