Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzey, Bursa'nın kuzey ve batı, Çanakkale'nin doğu ve İzmir'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.

Antalya, Denizli ve Muğla çevreleri için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve çevresi ile Denizli'nin güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla ve çevresinde ise şiddetli ve yer yer aşırı yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hala devam eden yağışların yarın ilk saatlerden itibaren Denizli'nin güneyi, Muğla'nın kuzeyi ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla'nın güney ve doğusunda ise yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.