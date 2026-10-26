Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2026 14:54

Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olacak

İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili olarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olacak

İstanbul Valiliği, kentte bu gece başlayıp yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması beklenen sağanak ile fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." 

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Valiliği Sağanak Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Trabzon Yeni Havalimanı için ilk adım atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin merak edilenler
15:46
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
15:21
BM Komisyonu: İsrail, Gazze'de soykırımın yanı sıra Filistin topraklarında savaş suçları işledi
15:20
İsrail'de anketler seçim sonrası muhtemel üç senaryoya işaret ediyor
15:01
ASELSAN ile SSB'den 523 milyon euroluk hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti
Ceviz ağacındaki sincabın beslenme telaşı görüntülendi
Ceviz ağacındaki sincabın beslenme telaşı görüntülendi
FOTO FOKUS
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ